Разберите словосочетания укажите способ подчинительной связи: в течении недели, ??етрадь в линейку, благодаря погоде, очень весело, восемь учебников, быстро перебирая, пятый элемент, благодаря за помощь
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Разберите словосочетания укажите способ подчинительной связи: в течении недели, ??етрадь в линейку, благодаря погоде, очень весело, восемь учебников, быстро перебирая, пятый элемент, благодаря за помощь
Ответ(ы) на вопрос:
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Управление-1,2,8 согласование-6,7 примыкание-3,4,5
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