Разберите словосочетания укажите способ подчинительной связи: в течении недели, ??етрадь в линейку, благодаря погоде, очень весело, восемь учебников, быстро перебирая, пятый элемент, благодаря за помощь

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Разберите словосочетания укажите способ подчинительной связи: в течении недели, ??етрадь в линейку, благодаря погоде, очень весело, восемь учебников, быстро перебирая, пятый элемент, благодаря за помощь

Автор: Гость