Разберитесь предложение по членам.Яркая звезда горела над сонным озером.В лесной чаще медведь лакомится диким мёдом.

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Разберитесь предложение по членам.Яркая звезда горела над сонным озером.В лесной чаще медведь лакомится диким мёдом.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Яркая определение (волнистой линией) звезда подлежащее (одной линией) горела сказуемое (двумя линиями) над предлог сонным определение (волнистой линией) озером дополнение (пунктиром) в лесной определение (волнистой) чаще дополнение (пунктир) медведь подлежащее (одной линией) лакомится сказуемое (двумя линиями) диким определение (волнистой) медом дополнение (пунтиром)
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