Разберитесь предложение по членам.Яркая звезда горела над сонным озером.В лесной чаще медведь лакомится диким мёдом.
Разное
Разберитесь предложение по членам.Яркая звезда горела над сонным озером.В лесной чаще медведь лакомится диким мёдом.
Ответ(ы):
Гость:
Яркая определение (волнистой линией) звезда подлежащее (одной линией) горела сказуемое (двумя линиями) над предлог сонным определение (волнистой линией) озером дополнение (пунктиром) в лесной определение (волнистой) чаще дополнение (пунктир) медведь подлежащее (одной линией) лакомится сказуемое (двумя линиями) диким определение (волнистой) медом дополнение (пунтиром)
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