Разбор по русскому языку слово "издавали" под цифрой 3
Разное
Разбор по русскому языку слово "издавали" под цифрой 3
Ответ(ы):
Гость:
Издавали- глагол,н.ф.- издавать, невозвратный, несовершенный вид, переходный, 1-го спряжения, множественное число, изъявительное наклонение, прошедшее время, в предложении является сказуемым
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