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Разбор по составу: развевающийся, увядший, начинающий и сморщившийся.
Разбор по составу: развевающийся, увядший, начинающий и сморщившийся.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
да
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