Разбор под 2 слова РОНЯЕТ, СРЕБРИТ
Разное
Разбор под 2 слова РОНЯЕТ, СРЕБРИТ
Ответ(ы):
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1. Рон - корень Я - суффикс Ет - окончание Роня - основа слова 2. Сребр - корень Ит - окончание Сребр - основа слова
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