Разбор под 3 слова утренней
Русский язык
Разбор под 3 слова утренней
Ответ(ы):
Гость:
I. Утренний – имя прилагательное. II.Морфологические признаки. 1.Начальная форма – Утренний. 2. Постоянные признаки: 1) относительное; 2)не образует формы степеней сравнения; 3.Непостоянные признаки: 1)мужской род; 2) Единственное число; 3) именительный падеж.
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