Разбор предложения Все дни мы проводили на берегу озера,разводили костры в зарослях образец: я долго смотрел на картину и не мог оторвать от неё глаз. подлежащее я, сказуемое смотрел, мог я это местоимение,долго обстоятельст...
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Разбор предложения Все дни мы проводили на берегу озера,разводили костры в зарослях образец: я долго смотрел на картину и не мог оторвать от неё глаз. подлежащее я, сказуемое смотрел, мог я это местоимение,долго обстоятельство,смотрел глагол,на предлог,картину дополнение, и союз, не частица,мог глагол, оторвать глагол, от предлог,неё местоимение ,глаз существительное. я им.падеж картину в.падеж неё р падеж ,глаз в падеж смотрел (куда?) на картину, оторвать (от кого?) от неё,не мог оторвать (чего?)глаз (повест.,невоскл,распространённое,осложненно однородными сказуемыми)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все дни мы проводили на берегу озера, разводили костры в зарослях. Подлежащее - мы, сказуемое - проводили, разводили; все - определение; на берегу, в зарослях - обстоятельство; дни, костры, озера - дополнение. Мы, все - местоимение; дни, берегу, озера, костры, зарослях - сущ.; на, в - предлог; проводили,разводили - глаг. Дни - В.п., мы - И.п., (на) берегу - П.п., озера - Р.п., костры - В.п., (в) зарослях - П.п. Проводили (что?) дни, проводили (где?) на берегу, на берегу (чего?) озера, разводили (что?) костры, костры (где?) в зарослях. (Повеств., невоскл., прост., двусост., распр., осложнено однор. сказ.)
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