Разбор предложения Все дни мы проводили на берегу озера,разводили костры в зарослях образец: я долго смотрел на картину и не мог оторвать от неё глаз. подлежащее я, сказуемое смотрел, мог я это местоимение,долго обстоятельст...

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Разбор предложения Все дни мы проводили на берегу озера,разводили костры в зарослях образец: я долго смотрел на картину и не мог оторвать от неё глаз. подлежащее я, сказуемое смотрел, мог я это местоимение,долго обстоятельство,смотрел глагол,на предлог,картину дополнение, и союз, не частица,мог глагол, оторвать глагол, от предлог,неё местоимение ,глаз существительное. я им.падеж картину в.падеж неё р падеж ,глаз в падеж смотрел (куда?) на картину, оторвать (от кого?) от неё,не мог оторвать (чего?)глаз (повест.,невоскл,распространённое,осложненно однородными сказуемыми)

Автор: Гость