Разбор слова как часть речи : блюдечку

Русский язык
Разбор слова как часть речи : блюдечку
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Ответ(ы):
Гость:
Корень-блюд корень-ечк окончание-у
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