Разбор слова па саставу Спадзяемся

Разбор слова па саставу Спадзяемся

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Спадзяемся с-приставка падзяемем-корень с-суффикс я-окончание вот если неправильно исправте
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