Разбор слова по составу "ПОСТРОИТЬ". Помогите!!!! (17 баллов за ответ.)
Разное
Разбор слова по составу "ПОСТРОИТЬ". Помогите!!!! (17 баллов за ответ.)
Ответ(ы):
Гость:
Если по школьной программе как раз, то это постфикс, изучается еще в 7 классе, это только в началке нам говорили, что это суффикс, чтобы не было сложно, так-то.
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