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разбор слова по составу слово распрямит
разбор слова по составу слово распрямит
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приставка - РАС, корень - ПРЯМ, суффикс - ИТ, нулевое окончание
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