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РАЗБОР СЛОВА ПО СОСТАВУ ВКУСНЫЕ
РАЗБОР СЛОВА ПО СОСТАВУ ВКУСНЫЕ
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Корень - вкус, суффикс - н, окончание - ые
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