Разбор стихотворения "Невыразимое" по вопросам 1)Тема.2)идея 3)выписать эпитеты,мет??форы.4)Общее настроение автора 5)Личное мнение от себя
Литература
Разбор стихотворения "Невыразимое" по вопросам 1)Тема.2)идея 3)выписать эпитеты,мет??форы.4)Общее настроение автора 5)Личное мнение от себя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Описание стиха «Молитва» может выглядеть следующим образом: в нем изображается столкновение лирического героя с суровым и трудным миром. Он переживает нелегкий период жизни и находится в смятении. Стихотворение относится к философской лирике, и уже с первых строк в нем задается круг проблем:«В минуту жизни трудную Теснится ль в сердце грусть»…Глагол «теснится», используемый здесь поэтом, передает ощущение безвыходности, узкого пространства, из которого не так-то легко выбраться. И сразу же, в следующих двух строках автор предлагает свое решение:«Одну молитву чудную Твержу я наизусть»Как видим, этим решением становится обращение к Богу, поиск у него утешения и защиты. Не упоминается, какая именно молитва выбрана лирическим героем, да это и не так важно – благодаря недосказанности каждый может представить здесь свои излюбленные строки. Важнее другое – неизъяснимая прелесть этой молитвы, и ее Лермонтов описывает в следующем четверостишии.«И дышит непонятная, Святая прелесть в них»Повторение знакомых слов успокаивает, придает «благодатные силы», о чем и говорится в последних четырех строках:«С души как бремя скатится, Сомненье далеко — И верится, и плачется, И так легко, легко…»
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Раскройте скобки правильно- или герундий или инфинитив 16. I dread (think) what she will do when she learns all about it. 17. I dread (go) by p...
Алгебра