Разбор стихотворения "Невыразимое" по вопросам 1)Тема.2)идея 3)выписать эпитеты,мет??форы.4)Общее настроение автора 5)Личное мнение от себя

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Описание стиха «Молитва» может выглядеть следующим образом: в нем изображается столкновение лирического героя с суровым и трудным миром. Он переживает нелегкий период жизни и находится в смятении. Стихотворение относится к философской лирике, и уже с первых строк в нем задается круг проблем:«В минуту жизни трудную Теснится ль в сердце грусть»…Глагол «теснится», используемый здесь поэтом, передает ощущение безвыходности, узкого пространства, из которого не так-то легко выбраться. И сразу же, в следующих двух строках автор предлагает свое решение:«Одну молитву чудную Твержу я наизусть»Как видим, этим решением становится обращение к Богу, поиск у него утешения и защиты. Не упоминается, какая именно молитва выбрана лирическим героем, да это и не так важно – благодаря недосказанности каждый может представить здесь свои излюбленные строки. Важнее другое – неизъяснимая прелесть этой молитвы, и ее Лермонтов описывает в следующем четверостишии.«И дышит непонятная, Святая прелесть в них»Повторение знакомых слов успокаивает, придает «благодатные силы», о чем и говорится в последних четырех строках:«С души как бремя скатится, Сомненье далеко — И верится, и плачется, И так легко, легко…»