Раздели на слоги постав ударение подчеркни орфограммы. Камыши Лужи Ёжики Чайник Чулок Щука

Ка|мы|ши - 3 слога, 3-й ударный (орфограммы: во втором слоге - проверяемая безударная гласная в корне слова: камыш; в третьем слоге - правописание жи//ши) лу|жи - 2 слога, 1-й ударный (орфограммы: во втором слоге - правописание жи//ши) ё|жи|ки - 3 слога, 1-й ударный (орфограммы: во втором слоге - правописание жи//ши) чай|ник - 2 слога, 1-й ударный (орфограммы: в первом слоге - правописание ча//ща) чу|лок - 2 слога, 2-й ударный (орфограммы: в первом слоге - правописание чу//щу) щу|ка - 2 слога, 1-й ударный (орфограммы: в первом слоге - правописание чу//щу)