раздели рассказ на части и озаглавь все части ..Ножичек с костяной ручкой"!!!Помогите прошу!!!

6)На колени из тетради выскользнул ножичек8)Хотелось отлежаться ,вдалеки от людей 3)На уроке ножичек пропал,Во решил,что его украи.4)Фёдор Петрович пытаеться выяснить кто из ребят взял нож.2)Ножичек имел много приимуществ 5)Учитель тщательно обыскивает детей.7)предстаялось решить одну из смых психолигических задач1) Из Москвы Вове привезли небольшой ножичек с костяной ручкой.