Раздели слова на слоги. подчеркни слова, которые нельзя перенести: УЛОВ, ОРЕХ, МЕТЕОР, Арес, ТВОРОГ, УДАВ, РЕКА, ПЕРО.
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Раздели слова на слоги. подчеркни слова, которые нельзя перенести: УЛОВ, ОРЕХ, МЕТЕОР, Арес, ТВОРОГ, УДАВ, РЕКА, ПЕРО.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У-лов перенести нельзя о-рех перенести нельзя ме-те-ор а-рес перенести нельзя тво-рог у-дав перенести нельзя ре-ка пе-ро
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