Раздели слова в столбики Вставь пропущенные буквы подумай По какому признаку ты распределив слова осень краснеет пожелтел Земля Лесной листопад дождливый бежит низкий
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Раздели слова в столбики Вставь пропущенные буквы подумай По какому признаку ты распределив слова осень краснеет пожелтел Земля Лесной листопад дождливый бежит низкий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю так:осень Земля листопал-существительные,краснеет дождливый низкий-прилагательное,а пожелтел бежит глагол. Смотря что вы проходите)))
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