Раздели слова в столбики Вставь пропущенные буквы подумай По какому признаку ты распределив слова осень краснеет пожелтел Земля Лесной листопад дождливый бежит низкий

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Раздели слова в столбики Вставь пропущенные буквы подумай По какому признаку ты распределив слова осень краснеет пожелтел Земля Лесной листопад дождливый бежит низкий

Автор: Гость