раздели текст на предложения. В лесу зимой. по В. Алфёрову Ну вот и день на исходе пора многим поворачивать к дому и будто не идёшь а плывёшь по белом у морю кругом тихо каждое дерево в серебряном наряде хорошо так бы...
раздели текст на предложения. В лесу зимой. по В. Алфёрову Ну вот и день на исходе пора многим поворачивать к дому и будто не идёшь а плывёшь по белом у морю кругом тихо каждое дерево в серебряном наряде хорошо так бы и не уходил из сказочного царства природы до свиданья зимний ле
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ну вот и день на исходе.Пора многим поворачивать к дому ,и будто не идёшь,а плывёшь по белому морю.Кругом тихо.Каждое дерево в серебряном наряде,хорошо так бы и не уходил из сказочного царства природы.До свиданья зимний лес...