раздели текст на предложения. В лесу зимой. по В. Алфёрову Ну вот и день на исходе пора многим поворачивать к дому и будто не идёшь а плывёшь по белом у морю кругом тихо каждое дерево в серебряном наряде хорошо так бы и не уходил из сказочного царства природы до свиданья зимний ле