Раздели текст на предложения. Запиши его. Вставь пропущенные буквы. Щ...ка и окунь ж...ли в реке задумала щ...ка поймать ж...рного окуня стала она мутить воду в мутной воде щ. ..ка сама попала в ч...стую сеть.