РАЗДЕЛИ ТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ,ИСПРАВЬ ОШИБКИ.В СЛОВАХ ПЕРВОГО ПРЕДЛОЖЕНИИ ПОСТАВЬ УДАРЕНИЕ: алеша чюйкоа и андрей шышкин---два товарища оба любят животных у алешы жывет ручная ворона он ухаживает за ней у андрюши чюдесная собак...

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РАЗДЕЛИ ТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ,ИСПРАВЬ ОШИБКИ.В СЛОВАХ ПЕРВОГО ПРЕДЛОЖЕНИИ ПОСТАВЬ УДАРЕНИЕ: алеша чюйкоа и андрей шышкин---два товарища оба любят животных у алешы жывет ручная ворона он ухаживает за ней у андрюши чюдесная собака мальчик учит акбара служить.

Автор: Гость