РАЗДЕЛИ ТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ,ИСПРАВЬ ОШИБКИ.В СЛОВАХ ПЕРВОГО ПРЕДЛОЖЕНИИ ПОСТАВЬ УДАРЕНИЕ: алеша чюйкоа и андрей шышкин---два товарища оба любят животных у алешы жывет ручная ворона он ухаживает за ней у андрюши чюдесная собак...
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РАЗДЕЛИ ТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ,ИСПРАВЬ ОШИБКИ.В СЛОВАХ ПЕРВОГО ПРЕДЛОЖЕНИИ ПОСТАВЬ УДАРЕНИЕ: алеша чюйкоа и андрей шышкин---два товарища оба любят животных у алешы жывет ручная ворона он ухаживает за ней у андрюши чюдесная собака мальчик учит акбара служить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алё'ша Чайко'в и Андре'й Ши'шкин - два това'рища. Оба любят животных. У Алеши живет ручная ворона. Он ухаживает за Карой. У Андрюши чудесная собака - Акбар. Мальчик учит Акбара служить.
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