Разделить массу 1 центнер 80 килограмм на две части так чтобы Одна часть была в 5 раз больше чем другая

Математика

Разделить массу 1 центнер 80 килограмм на две части так чтобы Одна часть была в 5 раз больше чем другая

Автор: Гость