Разделите названные культурные растения по группам: подсолнечник, картофель, лен, арахис, огурец, тыква, горох, ячмень, помидор, свек ла, яблоня, земляника, смородина, облепиха, грецкий орех, клевер, люцерна, тимофеев...
Разделите названные культурные растения по группам: подсолнечник, картофель, лен, арахис, огурец, тыква, горох, ячмень, помидор, свек ла, яблоня, земляника, смородина, облепиха, грецкий орех, клевер, люцерна, тимофеевка. Занесите их в таблицу. | Группа растений | Названия растений | (это таблица)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
(Группа растений)-картофель,арахис,,огурец,тыква,горох,помидор,свекла,,грецкий орех. (Названия растений)-Подсолнечник, лен,ячмень,яблоня,земляника,смородина,облепиха,клевер,люцерна,тимофеевка.