Разделите названные культурные растения по группам: подсолнечник, картофель, лен, арахис, огурец, тыква, горох, ячмень, помидор, свек ла, яблоня, земляника, смородина, облепиха, грецкий орех, клевер, люцерна, тимофеев...

Разделите названные культурные растения по группам: подсолнечник, картофель, лен, арахис, огурец, тыква, горох, ячмень, помидор, свек ла, яблоня, земляника, смородина, облепиха, грецкий орех, клевер, люцерна, тимофеевка. Занесите их в таблицу. | Группа растений | Названия растений | (это таблица)