Разделите текс на предложения и поставь в конце каждого знак препинания.Озаглавь текст................................. Наступили летние каникулы мы отправились за город на отдых дедушка дал нам лодку мы переехали речку на друг...

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Разделите текс на предложения и поставь в конце каждого знак препинания.Озаглавь текст................................. Наступили летние каникулы мы отправились за город на отдых дедушка дал нам лодку мы переехали речку на другом берегу росли незабудки Света и Ира забрались на душистый стог сена хорошо летом! Сколько в тексте предложений? 1)7 2)2 3)5 4)6

Автор: Гость