разделите текст параграфа ,"Горожане и их образ жизни"(учебник Агибаловой)на пункты по своему: продумайте сколько смысловых частей можно выделить в тексте, как их следует назв ать, надо ли изменить последовательность?...

разделите текст параграфа ,"Горожане и их образ жизни"(учебник Агибаловой)на пункты по своему: продумайте сколько смысловых частей можно выделить в тексте, как их следует назв ать, надо ли изменить последовательность?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1. Описание средневекового города.2. Население города.3. Как жили горожане.4. Как управлялся средневековый город.5. Борьба городов за свои права.
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