разделите текст параграфа ,"Горожане и их образ жизни"(учебник Агибаловой)на пункты по своему: продумайте сколько смысловых частей можно выделить в тексте, как их следует назв ать, надо ли изменить последовательность?...
разделите текст параграфа ,"Горожане и их образ жизни"(учебник Агибаловой)на пункты по своему: продумайте сколько смысловых частей можно выделить в тексте, как их следует назв ать, надо ли изменить последовательность?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. Описание средневекового города.2. Население города.3. Как жили горожане.4. Как управлялся средневековый город.5. Борьба городов за свои права.