Разделительный твёрдый знак пишется после.........оканчивающихся на ............, перед корнем, начинающимся с гласных...............

Русский язык
Разделительный твёрдый знак пишется после.........оканчивающихся на ............, перед корнем, начинающимся с гласных...............
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишется после гласных е,ё ю, я. Оканчивающихся на согласную. С гласных я,е, ё , ю.
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