Разделить для переноса.суббота,шоссе,класс,хоккей,касса

Разделить для переноса.суббота,шоссе,класс,хоккей,касса

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Суб-бота шос-се класс(нельзя) хок-кей кас-ся
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