Разделить текст на 2 части:одна -повествование,другая -описание Найти сравнение и подчеркнуть Подчеркнуть строки,в которых выражено его главное переживание Придумать название.Одно название пусть соответствует теме текста.А друг...

Разделить текст на 2 части:одна -повествование,другая -описание Найти сравнение и подчеркнуть Подчеркнуть строки,в которых выражено его главное переживание Придумать название.Одно название пусть соответствует теме текста.А другое-его главному пережив Когда я был маленький, меня отвезли жить к бабушке. У бабушки над столом была полка. А на полке пароходик. Я такого никогда не видал. Он был совсем настоящий, только маленький. У него была труба: желтая и на ней два черных пояса. И две мачты. А от мачт шли к бортам веревочные лесенки. На корме стояла будочка, как домик. Полированная, с окошечками и дверкой. А уж совсем на корме -- медное рулевое колесо. Снизу под кормой -- руль. И блестел перед рулем винт, как медная розочка. На носу два якоря. Ах, какие замечательные! Если б хоть один у меня такой был! Разделить текст на 2 части:одна -повествование,другая -описание Найти сравнение и подчеркнуть Подчеркнуть строки,в которых выражено его главное переживание Придумать название.Одно название пусть соответствует теме текста.А другое-его главному переживанию.