РАЗГАДАЙ КРОССВОРД 1)МИШИН ПАПА ПЕЧЁТ ХЛЕБ ОН.... 2)ИЗ КАДУШКИ ВЫЛЕЗЛО ПЫШНОЕ.... 3)??А ПАСХУ БАБУШКА ИСПЕКЛА СДОБНЫЙ.... 4) ПЕТЯ СЪЕЛ СЛАДКИЙ МЕДОВЫЙ... ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 10 БАЛЛОВ
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РАЗГАДАЙ КРОССВОРД 1)МИШИН ПАПА ПЕЧЁТ ХЛЕБ ОН.... 2)ИЗ КАДУШКИ ВЫЛЕЗЛО ПЫШНОЕ.... 3)??А ПАСХУ БАБУШКА ИСПЕКЛА СДОБНЫЙ.... 4) ПЕТЯ СЪЕЛ СЛАДКИЙ МЕДОВЫЙ... ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 10 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) пекарь 2) --- 3) кулич 4) пирог, торт
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