Разгадай кроссворд. по горизонтали: 4.В нашём полушарии хорошо была видна галея 7.от солнечных лучей снег стал и искриться 9.на горизонте появился с алыми парусами 12.большой для маленькой компании 13. -это место, где ...
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Разгадай кроссворд. по горизонтали: 4.В нашём полушарии хорошо была видна галея 7.от солнечных лучей снег стал и искриться 9.на горизонте появился с алыми парусами 12.большой для маленькой компании 13. -это место, где продают лекарства 14. мама наклеила марку на по вертикали 1.слагаемомое + слагамое = 3.главный человек на корабле-это 6.вася любит трудные задачи. 8.корабль был готов к отплытию, и капитан приказал поднять 10.чуть шумит болотный 11.в городе построй новый жилой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4. Комета 7. Таять? Сколько букв? 12. Секрет 13. Аптека 14. Конверт 1. Сумма 2. Шарф? Свитер? 3. Капитан 5. Альбом 6. Решать 8. Якорь 10. Камыш? 11. Дом
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