Разгадай кроссворд. По вертикали: 3. Аппарат для приёма изображения. 7. Грязнуля из сказки "Мойдодыр" с ней незнаком, а тебя она встречает каждое утро. 8. В сказке это средство передвижения, в твоём доме - мягкое покрытие пола...

Обществознание
Разгадай кроссворд. По вертикали: 3. Аппарат для приёма изображения. 7. Грязнуля из сказки "Мойдодыр" с ней незнаком, а тебя она встречает каждое утро. 8. В сказке это средство передвижения, в твоём доме - мягкое покрытие пола. По вертикали: 1. То, за что хотела сесть Фёдора, да он за ворота ушёл. 2. Крыша над головой. 4. Необходимая вкщь для кладоискателя и садовода. 5. То, что надевают на голову снеговику и что понадобилось Мойдодыру, чтобы учинить головомойку Грязнуле. 6. Кнопка, нажимая которую ты даёшь сигнал, что забыл ключи дома. 7. Твой помощник, если надо подмести пол. 9. То, за что ты каждый день берёшься, приходя домой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По вертикали 3. Телевизор 7. Щетка ?? 8. Ковер По горизонтали 1 Стол 2 Кров 3 Лопата 5 Ведро 6 Звонок 7 ?? Опять Щетка ? 9.Ручка
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