РАЗГАДАЙТЕ КРОССВОРД!!!!, ПО ГОРИЗОНТАЛИ : 2)ПЕРВЫЙ ГЛАВА ЦЕРКВИ ИЗ РУССКИХ (7 букв), 4) ГЛАВА ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ В ДРЕВНЕЙ РУСИ (10 букв), 5) РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕРКОВНОЙ ВЛАСТИ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ.(7 букв) ПО ВЕРТИКАЛИ: 1) НАСТО...

История

РАЗГАДАЙТЕ КРОССВОРД!!!!, ПО ГОРИЗОНТАЛИ : 2)ПЕРВЫЙ ГЛАВА ЦЕРКВИ ИЗ РУССКИХ (7 букв), 4) ГЛАВА ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ В ДРЕВНЕЙ РУСИ (10 букв), 5) РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕРКОВНОЙ ВЛАСТИ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ.(7 букв) ПО ВЕРТИКАЛИ: 1) НАСТОЯТЕЛЬ МОНАСТЫРЯ НА РУСИ ,(6 букв) 3) МОНАХ,ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ(7 букв)!!!!!!

Автор: Гость