РАЗГАДАЙТЕ КРОССВОРД!!!!, ПО ГОРИЗОНТАЛИ : 2)ПЕРВЫЙ ГЛАВА ЦЕРКВИ ИЗ РУССКИХ (7 букв), 4) ГЛАВА ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ В ДРЕВНЕЙ РУСИ (10 букв), 5) РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕРКОВНОЙ ВЛАСТИ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ.(7 букв) ПО ВЕРТИКАЛИ: 1) НАСТО...
История
РАЗГАДАЙТЕ КРОССВОРД!!!!, ПО ГОРИЗОНТАЛИ : 2)ПЕРВЫЙ ГЛАВА ЦЕРКВИ ИЗ РУССКИХ (7 букв), 4) ГЛАВА ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ В ДРЕВНЕЙ РУСИ (10 букв), 5) РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕРКОВНОЙ ВЛАСТИ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ.(7 букв) ПО ВЕРТИКАЛИ: 1) НАСТОЯТЕЛЬ МОНАСТЫРЯ НА РУСИ ,(6 букв) 3) МОНАХ,ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ(7 букв)!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ По горизонтале 2 Иларион 4 Митрополит 5 Епископ По вертикале 1 Игумен 3 Иларион
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