Различия между рабством в Древнем мире и крепостным правом в России
Обществознание
Различия между рабством в Древнем мире и крепостным правом в России
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Различие небольшое.В древнем мире это были пленные, а в крепостном-должники. Тех и тех можно было продавать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
запишите все двузначные числа,которые можно составить из цифр 0,1,2 используя при записи числа каждую цыфру один раз. Сколько чисел,делящихся на...