Различия между рабством в Древнем мире и крепостным правом в России 

Обществознание
Различия между рабством в Древнем мире и крепостным правом в России 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Различие небольшое.В древнем мире это были пленные, а в крепостном-должники. Тех и тех можно было продавать.
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