Различия повести о Петре и февронье и сказки о царевне лягушке
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Различия повести о Петре и февронье и сказки о царевне лягушке
Ответ(ы):
Гость:
Сказка о царевне лягушки - там больше сказочной интонации и это сказка а повесть о петре и февронии это повесть там все более серьезно
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