Разложите число 525 на простые множетили

Разложите число 525 на простые множетили

Ответ(ы):

Ответил Гость:
525 : 3 = 175 175 : 5 = 35 35 : 5 = 7 7 : 7 = 1 525 = 3 * 5 * 5 * 7
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