Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Разложите на множетели 6x2+24yx+24y2
Разложите на множетели 6x2+24yx+24y2
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Сначала выносим за скобки шестерку, а затем применяем формулу сокращенного умножения. получается 6(х+2у)^2
Похожие вопросы
Упростите выражение: a^-17/9:a^-5/3 при а>0
Ученик записал в тетради произвольное двузначное число. Какова вероятность того, что сумма цифр этого числа окажется равной 6?
ПОЖ СРОЧНО Вычислить логарифмическую производную у=(lnх )^х
Какие жизненные формы встречаются у покрытосеменных растений?
(3x+2)/4= (x+3)/3 Решите пожалуйста ...срочно
Решить неравенство (125/27)^x-1 > 9/25
Waiter and Mary were two Ravens. They lived in the Tower of London,in England. They enjoyed life there
Когда начался железный век?Почему использование железа помогло развитию человечества?
Найдите число натуральных делителей числа 126
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск