Разложите на множетели 6x2+24yx+24y2

Разложите на множетели 6x2+24yx+24y2

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Сначала выносим за скобки шестерку, а затем применяем формулу сокращенного умножения. получается 6(х+2у)^2
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