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Разложите на множители 81а-36в
Разложите на множители 81а-36в
Ответ(ы):
Ответил Гость:
81а^2-36в^2=(9a-6в)*(9a+6в)
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