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Разложите на множители в(в кубе)-8с(в кубе)
Разложите на множители в(в кубе)-8с(в кубе)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Это разность квадратов (b-8c)(b+8c)
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