Разложите на множители: x2+6xy+9y2=?

Разложите на множители: x2+6xy+9y2=?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
X2+6xy+9y2 -это формула сокращенного умножения, (a+b)2=a2+2ab+b2, (x+3y)все это во 2 степени.
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