Разложить на множители многочлен: 5a3+25ab-30a2. Помогите решить.

Разложить на множители многочлен: 5a3+25ab-30a2. Помогите решить.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
5a+25ab-30a=5a(a+5b-6a).
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