Разложи на множители (u+22v)2−(22u+v)2 Выбери правильный ответ ●другой ответ ●(u2+44uv+484v2)−(484u2+44uv+v2) ●(u2+484v2)⋅(484u2+v2) ●483(v2−u2) ●−483u2+483v2 ●(−21u+21v)⋅(23u+23v)
Алгебра
Разложи на множители (u+22v)2−(22u+v)2 Выбери правильный ответ ●другой ответ ●(u2+44uv+484v2)−(484u2+44uv+v2) ●(u2+484v2)⋅(484u2+v2) ●483(v2−u2) ●−483u2+483v2 ●(−21u+21v)⋅(23u+23v)
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=(U2+44uv+484v2)-(484u2+44uv+v2)
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