Разложить на множители: 1) (2-3n)²-9n⁴ 2) (а-5)²+2(5-a)+1 3)х⁶-х⁴-х²+1 4)8b³-
Алгебра
Разложить на множители: 1) (2-3n)²-9n⁴ 2) (а-5)²+2(5-a)+1 3)х⁶-х⁴-х²+1 4)8b³-
Ответ(ы):
Гость:
1) =(2-3n²)-(3n²)²=(2-3n²-3n²)(2-3n²+3n²)=2(2-6n²) 2) =a²-10a+25+10-2a+1=a²-12a+36=1(a-6)(a-6) решаем квадратное уравнение: a²-12a+36=0 D=12²-4*36=0 x1,2=12/2=6 возвращаемся к выражению и раскладываем полученные корни согласно формуле 3) = ()-(x²-1)=(x²-1)-(x²-1)=(-1)(x²-1) 4) = (2b)³-(1/3)³=(2b-1/3)(4b²-2/3b+1/9)
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