Разложить на множители a) xy+3y+xa+3a б) 2a+aв+6-3в в) x³+4x²-x-4 г)a³-3aв-2а²в+6в
Алгебра
Разложить на множители a) xy+3y+xa+3a б) 2a+aв+6-3в в) x³+4x²-x-4 г)a³-3aв-2а²в+6в
Ответ(ы):
Гость:
В первом случае нужно сгруппировать и вынести общий множитель,во втором тоже самое ну и в остальных тоже
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