Разложите двучлен на множители 4x^2+ 2 15+3x 8x^2+4x^3
Алгебра
Разложите двучлен на множители 4x^2+ 2 15+3x 8x^2+4x^3
Ответ(ы):
Гость:
1) 2(2x^2+1) 2) 3(5+x) 3) 4x^2(2+x)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
А19. Найти ошибку в определении способа образования слова. 1) опережение - суффиксальный 3) истинный –суффиксальный 2) поливать – суффиксальный...
Математика
Помогите решить задачу :В первой канистре было в 5 раз больше бензина , чем во второй.Весь бензин из этих канистр вылили в пустой бензобак автомаши...
Русский язык
Выпишите слова в которых основа состоит из одной двух и трёх морфем. Обозначьте эти морфемы в слове гроза ветка белых роз окно ароматом трава пол...