Разложите многочлен на множители, используя метод выделения полного кводрата двучлена: а)-10х+20 б)-14+40 в) +4-5 г)-6а+5
Алгебра
Разложите многочлен на множители, используя метод выделения полного кводрата двучлена: а)-10х+20 б)-14+40 в) +4-5 г)-6а+5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)x²-10x+20=x²-2*5*x+25-25+20=(x-5)²-5=((x-5)-√5)((x-5)+√5) б)y²-14y+40=y²-2*7*y+49-49+40=(y-7)²-9=(y-7-3)(y-7+3)=(y-10)(y-4) в)b^4+4b²-5=(b²)²+2*b²*2+4-4-5=(b²+2)²-9=(b²+2-3)(b²+2+3)=(b²-1)(b²+5) г)a²-6a+5=a²-2*a*3+9-9+5=(a-3)²-4=(a-3-2)(a-3+2)=(a-5)(a-1)
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