Разложите на множетели: а)3х в квадрате-12= б)50b-2a в квадрате b= в)-3а в кубе+3ab в квад??ате = г)а в кубе с-ас в кубе=

Алгебра

Разложите на множетели: а)3х в квадрате-12= б)50b-2a в квадрате b= в)-3а в кубе+3ab в квад??ате = г)а в кубе с-ас в кубе=

Автор: Гость