Разложите на множетели: а)3х в квадрате-12= б)50b-2a в квадрате b= в)-3а в кубе+3ab в квад??ате = г)а в кубе с-ас в кубе=
Алгебра
Разложите на множетели: а)3х в квадрате-12= б)50b-2a в квадрате b= в)-3а в кубе+3ab в квад??ате = г)а в кубе с-ас в кубе=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x2-12=3(x2-4)=3(x-2)(x+2) 50b-2a2b=2b(25-a2)=2b(5-a)(5+a) -3a3+3ab2=-3a(a-b)(a+b) a3c-ac3=ac(a2-c2)=ac(a-c)(a+c)
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