Разложите на множители: a) 3a+3b+c(a+b) б) 2(m+n)+km+km в) by+4(x+y)+bx г) a(x-y)+bx-by д) 3b-3c+a(b-c) е) ab+2(b-d)-ad

Алгебра

Разложите на множители: a) 3a+3b+c(a+b) б) 2(m+n)+km+km в) by+4(x+y)+bx г) a(x-y)+bx-by д) 3b-3c+a(b-c) е) ab+2(b-d)-ad

Автор: Гость