Разложите на множители алгебраическое выражение а) 5(x-4)+2x^2-8x б) 5x-10-x(x-2) в) 2x^3+5x^2-4x-10 г) x^3-8x^2-3x+24

Алгебра

Разложите на множители алгебраическое выражение а) 5(x-4)+2x^2-8x б) 5x-10-x(x-2) в) 2x^3+5x^2-4x-10 г) x^3-8x^2-3x+24

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