Разложите на множители алгебраическое выражение а) 5(x-4)+2x^2-8x б) 5x-10-x(x-2) в) 2x^3+5x^2-4x-10 г) x^3-8x^2-3x+24
Алгебра
Разложите на множители алгебраическое выражение а) 5(x-4)+2x^2-8x б) 5x-10-x(x-2) в) 2x^3+5x^2-4x-10 г) x^3-8x^2-3x+24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 5х-20+2х*2х-8х б) 5х-10-х^2+2х в) 2х*2х*2х+5х*5х-4х-10 г) х*х*х-8х*8х-3х+24
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