Разложите на множители, используя метод группировки и вынесения общего множителя за скобку : а^2 - 3ab +a - ag + 3 bg - g

Алгебра

Разложите на множители, используя метод группировки и вынесения общего множителя за скобку : а^2 - 3ab +a - ag + 3 bg - g

Автор: Гость