Разложите на множители, используя метод группировки и вынесения общего множителя за скобку : а^2 - 3ab +a - ag + 3 bg - g

Алгебра
Разложите на множители, используя метод группировки и вынесения общего множителя за скобку : а^2 - 3ab +a - ag + 3 bg - g
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а² -  3ab +a - ag + 3 bg - g=a(a-3b+1)-g(a-3b+1)=(a-3b+1)(a-g)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Назови слова которые употребляют вежливые люди
Ответить
Математика
Цена 1 кг 12000тг.Какова стоимость полкилограмма сливочного масла,200г сливочного масла?
Ответить
Математика
У кати марок в 2 раза меньше чем у саши а вместе у них 390 марок, сколько марок у кати ?? у саши
Ответить
Обществознание
Запиши близкую по смыслу пословицу к пословице: "Нам даром, без труда ничего не достаётся, недаром исстари пословица ведётся".
Ответить
Математика
Помогите решить задачу номер 5 спасибо
Ответить