Разложите на множители, используя метод группировки и вынесения общего множителя за скобку : а^2 - 3ab +a - ag + 3 bg - g
Алгебра
Разложите на множители, используя метод группировки и вынесения общего множителя за скобку : а^2 - 3ab +a - ag + 3 bg - g
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а² - 3ab +a - ag + 3 bg - g=a(a-3b+1)-g(a-3b+1)=(a-3b+1)(a-g)
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