Разложите на множители с помощью формул сокращ.умножения: 1) -m2+16n2 2)36a2-49 3)64-144x2 4)9m2-81n2 5) -225d2+121b2 6)0,64n2-0,25m2 7)9-b2c2 8)4a2b2-1 9)81c2d2-36a2 10)4x4-25b8 11)64-a4b4 12)16b2c12-0,25 13)0?81p...

Алгебра

Разложите на множители с помощью формул сокращ.умножения: 1) -m2+16n2 2)36a2-49 3)64-144x2 4)9m2-81n2 5) -225d2+121b2 6)0,64n2-0,25m2 7)9-b2c2 8)4a2b2-1 9)81c2d2-36a2 10)4x4-25b8 11)64-a4b4 12)16b2c12-0,25 13)0?81p8m4-0,01x14 14)(x+3)2 - 1 15)64-(b+1)2 16) (4a-3)2 - 16 17)(5a-3b)2 - 25b2 18)9-(7+3d)2 19)(m-n)2 - (m+n)2 20) (4c-x)2 - (2c+3x)2 Помогите пожалуйста очень нужно:((((((((((

Автор: Гость