Разложите на множители с помощью формул сокращ.умножения: 1) -m2+16n2 2)36a2-49 3)64-144x2 4)9m2-81n2 5) -225d2+121b2 6)0,64n2-0,25m2 7)9-b2c2 8)4a2b2-1 9)81c2d2-36a2 10)4x4-25b8 11)64-a4b4 12)16b2c12-0,25 13)0?81p...
Алгебра
Разложите на множители с помощью формул сокращ.умножения: 1) -m2+16n2 2)36a2-49 3)64-144x2 4)9m2-81n2 5) -225d2+121b2 6)0,64n2-0,25m2 7)9-b2c2 8)4a2b2-1 9)81c2d2-36a2 10)4x4-25b8 11)64-a4b4 12)16b2c12-0,25 13)0?81p8m4-0,01x14 14)(x+3)2 - 1 15)64-(b+1)2 16) (4a-3)2 - 16 17)(5a-3b)2 - 25b2 18)9-(7+3d)2 19)(m-n)2 - (m+n)2 20) (4c-x)2 - (2c+3x)2 Помогите пожалуйста очень нужно:((((((((((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
) -m2+16n2= (4n-m)*(4n+m) 2)36a2-49=(6a-7)*(6a+7) 3)64-144x2=(8-12x)(8+12x) 4)9m2-81n2=(3m-9n)(3m+9n) 5) -225d2+121b2= (11b-15d)(11b-15d) 6)0,64n2-0,25m2=(0,8n-0,5m)(0,8n+0,5m) 7)9-b2c2=(3-bc)(3+bc) 8)4a2b2-1=(2ab-1)(2ab+1) 9)81c2d2-36a2=(9cd-6a)(9cd+6a) 10)4x4-25b8 не понять степени(x4;b8-?)4x⁴-25b⁸= (2x²-5b⁴)(2x²+5b⁴) 11)64-a⁴b⁴=(8-a²b²)(8+a²b²) 12)16b²c¹²-0,25=(4bc⁶-0.5)(4bc⁶+0.5) 13)0,81p⁸m⁴-0,01x¹⁴=(0,9p⁴m²-0,1x⁷)(0,9p⁴m²-0,1x⁷) 14)(x+3)² - 1=(x+3-1)(x+3+1)=(x+2)(x+4) 15)64-(b+1)²=(8-b-1)(8+b+1)=(7-b)(9+b) 16) (4a-3)² - 16= (4a-3- 4) (4a-3+ 4)=(4a-7)(4a+1) 17)(5a-3b)² - 25b²=(5a-3b - 5b)(5a-3b +5b)=(5a-8b)(5a+ 2b) 18)9-(7+3d)²=(3-7-3d)(3+7+3d)=(-4-3d)(10+3d) 19)(m-n)2 - (m+n)2=(m-n - m-n)(m-n +m+n)=-2n*2m=-4mn 20) (4c-x)2 - (2c+3x)2=(4c-x - 2c-3x)(4c-x + 2c+3x)=(2c-4x)(6c+2x)= =4(c-2x)(3c+x)
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