Разложите на простые множеством числа 48,47,56,58 . Любое ли составное число можно разложить на простые множители?
Математика
Разложите на простые множеством числа 48,47,56,58 . Любое ли составное число можно разложить на простые множители?
Ответ(ы) на вопрос:
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48|2 24|2 12 |2 6 |2 3 |3 1 |
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